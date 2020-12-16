«Вчера я проинформировал владельцев клуба, что не буду продлевать контракт в мае следующего года. Это было самое тяжёлое решение в моей тренерской карьере», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

По его словам, он гордится быть тренером «Спартака», но ему хочется быть ближе к семье, а ситуация с коронавирусом в Германии достаточно непростая, из-за чемго ему сложно часто видеть родных.

«Это трудное решение, но, когда я подписал контракт со «Спартаком», ситуация была другой — границы были открыты, моя семья могла меня навещать. Это главная причина моего решения», — добавил Тедеско.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.

Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года.