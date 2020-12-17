"Зенит" в среду обыграл на своем поле "Спартак" со счетом 3:1 в 19-м туре Российской премьер-лиги. На 22-й минуте Ловрен допустил ошибку, отдавая передачу Луневу грудью — мяч перелетел через вратаря и оказался в воротах.

"Важная победа. Несмотря на небольшое количество болельщиков, они были нашим 12-м игроком на поле. Лунев, прости за гол", — написал Ловрен на своей странице в Instagram.

Петербургский клуб ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице РПЛ.