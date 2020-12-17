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"Пари Сен-Жермен" выиграл у "Лорьяна" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, состоявшаяся в среду, закончилась со счетом 2:0, голы забили Килиан Мбаппе (50-я минута, с пенальти) и Мойзе Кен (60). У гостей красную карточку на 49-й минуте получил Эндрю Гравийон.

"Монако" в отсутствие российского полузащитника Александра Головина на своем поле уступил "Лансу" со счетом 0:3. "Лион" дома сыграл вничью с "Брестом" — 2:2.

Результаты других матчей дня:

"Бордо" — "Сент-Этьен" — 1:2,

"Ренн" — "Марсель" — 2:1.

Лидирует в турнирной таблице "Лилль" (32 очка), "ПСЖ" (31) занимает второе место, "Лион" (30) — третье.