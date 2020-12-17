Как сообщает РИА Новости , специалист прослезился после того, как сказал, что не будет продлевать контракт с клубом по окончании сезона.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года.

Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.