Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не смог сдержать слёз на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Как сообщает РИА Новости, специалист прослезился после того, как сказал, что не будет продлевать контракт с клубом по окончании сезона.
Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года.
Сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге победили «Спартак» со счётом 3:1. «Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 35 очками в активе находится на второй позиции.
Ранее Сергей Семак пожелал удачи Тедеско, заявившему, что не продлит контракт со «Спартаком».