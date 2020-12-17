Мостовой не удивился решению Тедеско уйти из «Спартака» 

По словам тренера, это было очень сложное решение для него. Тедеско отмечает, что горд быть тренером "Спартака".

"Спартак" окутан какими-то мистическими явлениями, люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу", — сказал он.

Ранее в "Спартаке" прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.