Мостовой не удивился решению Тедеско уйти из «Спартака» 

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после поражения от петербургского "Зенита" в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о решении уйти из московского клуба.
По словам тренера, это было очень сложное решение для него. Тедеско отмечает, что горд быть тренером "Спартака".
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Доменико Тедеско, передает "Чемпионат.com".
"Спартак" окутан какими-то мистическими явлениями, люди то появляются, то исчезают. Я уже ничему не удивлюсь и предполагать даже ничего не хочу", — сказал он.
Ранее в "Спартаке" прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом.