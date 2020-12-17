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«Зенит» после победы в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» ответил красно-белым на предматчевый анонс. Напомним, пресс-служба «Спартака» обнародовала проморолик к матчу с «Зенитом». Для анонса были использованы нарезки из прошлых матчей, а также цитаты из фильма «Брат», которые произнёс защитник москвичей Андрей Ещенко

«Зенит» в «Твиттере» ответил на видео «Спартака», опубликовал сцену из фильма «Брат» с цитатой: «А чё туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?»