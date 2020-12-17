Аргентинский суд постановил, что тело легендарного футболиста Диего Марадоны должно быть сохранено, сообщает Reuters.

По информации агентства, это будет сделано на случай, если потребуется установить его отцовство.

Отмечается, что несмотря на заявления адвоката Марадоны о том, что образцы ДНК футболиста уже существуют, судья запретил кремацию его тела в будущем. По официальным данным, у бывшего форварда сборной Аргентины есть пятеро признанных им детей.

Чемпион мира-1986 скончался 25 ноября в возрасте 60-ти лет, согласно официальному заключению от сердечной недостаточности.