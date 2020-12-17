«Как бы грустно это все ни звучало, ему сложно будет жениться. Если он даже и захочет серьезных отношений, все девушки будут от него убегать. Все это только потому, что есть правило бумеранга. Как ты относишься к людям, соответственно, и в ответ ты получишь все то же самое. Знаете, если женщина плачет, желает зла и негатива своему бывшему партнеру и делает это искренне из-за обиды, то счастья у этого человека не будет», — говорит Саона.