«Я свободна и мое сердце тоже. Поэтому конечно даже у Андрея есть шанс. Но исходя из мнения интернет-сообщества «халаты и тапки», рожать мне от него нельзя» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — пошутила в «Инстаграме» Козырнова, намекая на репутацию футболиста.
«Этот мужчина очень любит женщин, но, что самое характерное, многие были им обижены и после расставания попросту желали ему зла. Отсюда в его личной жизни творится полный сумбур. Начнем с того, что сам он в душе хочет создать семью, но у него ничего не получается. Сосредоточиться на отношении с одной женщиной у него нет возможности. Поэтому, как только возникает какая-то информация в Сети о его новой любви, все сразу моментально рушится», — рассказала ясновидящая.
«Как бы грустно это все ни звучало, ему сложно будет жениться. Если он даже и захочет серьезных отношений, все девушки будут от него убегать. Все это только потому, что есть правило бумеранга. Как ты относишься к людям, соответственно, и в ответ ты получишь все то же самое. Знаете, если женщина плачет, желает зла и негатива своему бывшему партнеру и делает это искренне из-за обиды, то счастья у этого человека не будет», — говорит Саона.
«В таких случаях ясновидящие рекомендуют искренне попросить прощения у каждого, кого человек мог обидеть. В ближайшие 2—3 года у Аршавина ни брака, ни долгосрочной любви я не вижу. Чтобы получилось что-то, ему нужно вымолить прощение у своей бывшей жены. И только в случае, если она его действительно простит, к нему придет его новая любовь и он сможет создать семью уже на всю оставшуюся жизнь», — заключила Саона.