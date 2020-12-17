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В частности, речь идёт об автопарке стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

По информации телеграм-канала Mash, на женщину оформлены такие автомобили, как BMW M7 60, Mercedes-AMG E 63 S, Porsche Macan turbo и Audi Q3.

29-летний Кокорин в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах за "Спартак". Летом нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.