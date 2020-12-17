16 декабря «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедад» в матче 19-го тура Ла Лиги и поднялась с восьмого на пятое место. 3 очка команде Рональда Кумана принесли голы Жорди Альбы и Френки де Йонга. С негативной стороны болельщикам запомнился Антуан Гризманн: француз запорол момент, который реализовал бы даже Никита Баженов, зато пощеголял перед публикой новой прической.
Вот такой эпизод не покорился Гризманну — возможно, он просто не захотел забивать в ворота своего бывшего клуба.
«Не думаю, что кто-то из болельщиков «Барселоны» еще удивляется его промахам. Честно говоря, он просто не подходит для «Барсы», — прокомментировал эпизод пользователь твиттера @Nick_chilean.
«Как Месси еще не потерял все волосы из-за стресса, видя, что происходит с его любимой «Барселоной»?» — задался вопросом пользователь @Cooper65D.
Не знаем, что там с волосами у Месси, но у Гризманна с ними точно все в порядке! Посмотрите, какие косички Гризи заплел перед встречей с «Реал Сосьедад» — прямо как рэпер Ганвест.
New look for @AntoGriezmann! ✂️#BarçaRealSociedad pic.twitter.com/hKpkP79JWq— LaLiga English (@LaLigaEN) December 16, 2020
В комментариях Антуана сравнили с Гретой Тунберг, обозвали геем (видимо, это был какой-то недоброжелатель) и предрекли, что к концу сезона он превратится в мужскую версию Барби.