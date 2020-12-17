В число судей РПЛ включат пять женщин 

После зимнего перерыва в числе судей, которые смогут работать на матчах РПЛ, будет 5 женщин, сообщает "Спорт-Экспресс".

Как информирует источник, к работе на матчах РПЛ-2020/21 допустят Надежду Горинову, Марину Крупскую, Веру Опейкину, Александру Пономареву и Анастасию Пустовойтову.

Все девушки являются арбитрами ФИФА и имеют опыт судейства международных турниров среди женских команд. Первое время они будут привлекаться на матчи РПЛ в качестве резервных судей, однако допускается, что некоторые игры будут проводить и в поле.