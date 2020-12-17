Названы имена лучших голкиперов года по версии FIFA

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В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020.

Лучшим голкипером стал Мануэль Нойер , защищающий немецкую «Баварию». По словам 34-летнего вратаря этот год стал для него лучшим. Он защищает цвета мюнхенского клуба с 2011 года.

В финальный список претендентов на приз «Лучший голкипер года» вошли Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

Среди женщин награду получила вратарь «Лиона» Сара Буадди. 34-летняя француженка выступает за клуб с 2009 года. Она является обладательницей Кубка Франции 2012 года, победительницей Лиги чемпионов УЕФА 2011-го и 2012 года. Ранее на этот приз она не номинировалась.

На звание лучшего вратаря в женском футболе претендовали Сара Буадди («Лион», Франция), Кристиана Эндлер («ПСЖ», Чили) и Алисса Нихер («Чикаго Ред Старс», США).