​«Барселона» решила продать Коутиньо в январе 

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Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс дал указание продать Филиппе Коутиньо до 24 января. Об этом пишет каталонская газета ARA.

Основная причина, по которой клуб решил расстаться с Коутиньо, — высокая заработная плата игрока. «Сине-гранатовые», как известно, испытывают финансовые трудности, и продажа Коутиньо может помочь разгрузить зарплатную ведомость.

Кроме того, каталонцы считают Коутиньо менее ценным активом команды после появления Педри.

В сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» одиннадцать матчей. В них бразилец забил три гола и отдал два результативных паса партнёрам.