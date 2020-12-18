Дюков объяснил причины неудачи российских клубов в еврокубках 

«В этом сезоне против успешного выступления клубов сработали два фактора. Первый — коронавирус. Второй фактор — внутренний футбол не очень соответствует современным тенденциям. В еврокубках наши клубы встречают другой уровень сопротивления, а дома могут позволить играть с меньшей интенсивностью. В Европе же мы видим совсем другую динамику. В современном футболе многое зависит от того, как организованно действует команда, как наложены внутренние взаимодействия. По этим направлениям нужно работать. Это относится не только к еврокубковым командам, а ко всем. Я бы не стал говорить что что-то зависит от лиги, это работа клубов и тренеров», — сказал Дюков на брифинге РФС.