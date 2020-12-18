16 декабря Денис Черышев впервые вывел «Валенсию» на официальный матч в роли капитана. В 1/64 финала Кубка Испании «летучие мыши» встречались со скромной «Террассой» из четвертого дивизиона, поэтому главный тренер Хави Грасия выбрал на игру полурезервный состав и вручил 29-летнему Денису капитанскую повязку — как самому опытному игроку (Старше Черышева в старте был только Эльяким Мангала).

К сожалению, исторический день для россиянина сложился на удивление плохо. На поле Денис действовал не важно: частенько фолил и терял мяч, допустил много ошибок при передачах и почти не создал опасности у чужих ворот.

К 70-й минуте «Валенсия» уже горела 0-2, так что Грасия решил посадить капитана на скамейку. Спустя 12 минут заменивший Черышева, Карлос Солер сравнял счет, Юнус Муса перевел встречу в дополнительное время, а затем Гонсалу Гедеш оформил дубль.

«Валенсия» была спасена от позора, но испанские болельщики все равно не забыли о неудачном капитанском дебюте Черышева. В соцсетях пользователи разнесли российского полузащитника.

«Черышев капитан «Валенсии» — это неуважение к 101-летней истории клуба. Мне плевать на дополнительное время, клуб из четвертого дивизиона нас уничтожил».

Resumen de la primera parte, muy fácil. Nadie en este club, ni en lo deportivo ni en lo institucional, está a la altura de este escudo. Sólo salvo a 4 futbolistas y da gracias. Este Valencia es nefasto y da pena y asco. — Sergi Martínez (@Sergi98Martinez) December 16, 2020

«Русский «холодильник» стал капитаном. Во что мы превратились…»

«У тебя была возможность носить капитанскую повязку. Но ты прогуливался с ней по полю. Это был первый и последний раз».

«У меня кровоточили глаза, когда я увидел его с повязкой».

«Худший капитан в истории клуба. Жаль, что теперь любой может получить капитанскую повязку. Это не достойно. Еще один ужасный матч».

«Черышев разве футболист?».

«Черышев» — это позор».

«Кто-нибудь помнит хороший матч Черышева в «Валенсии»?

«Как можно не сомневаться в существовании бога, если мне приходится видеть Мартинеса Черышева в роли капитанов?».

Как Черышев играет в сезоне-2020/2021

К сожалению, нынешний сезон для Черышева пока что складывается неудачно. Он ни разу не сыграл за «Валенсию» в Лиге чемпионов, провел только 6 матчей в Ла Лиге и лишь одну встречу в Кубке Испании. При этом отличился только одной голевой передачей.

Всему виной — затянувшееся восстановление после травмы и коронавирус. Денис пропустил начало сезона из-за того, что долго не мог набрать форму, а когда, наконец, восстановился и стал получать регулярную игровую практику, подхватил COVID-19 и выбыл на две недели.

К счастью, сейчас со здоровьем Дениса уже все в порядке — в последних двух матчах «Валенсии» он провел на поле 100 минут.

Надеемся, Черышев дальше будет получать еще больше и игрового времени. И, наконец, снова зажжет в Испании!