Кокорину запретили уходить в отпуск, но он улетел на Мальдивы 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Боруссия М
Боруссия М
1 1
Герта Герта
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Арминия
Арминия
0 1
Аугсбург Аугсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
16:00
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Майнц
Майнц
17:30
Вердер Вердер
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
20:30
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
18:15
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
20:30
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
15:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:15
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
21:45
Атлетико М Атлетико М
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Кокорину запретили уходить в отпуск, но он улетел на Мальдивы 

Газета.Ru 2 часа назад
Кокорину запретили уходить в отпуск, но он улетел на Мальдивы
Фото: РИА Новости
В "Спартаке" недовольны выступлением Александра Кокорина. Клуб даже запретил игроку уходить в отпуск до 31 декабря, но он все равно улетел на Мальдивы.
Персона Александра Кокорина в московском «Спартаке» является одной из самых обсуждаемых еще с момента первых слухов о том, что скандальный нападающий может пополнить ряды красно-белых, за которых ранее обещал никогда не выступать. Тем больше внимания было приковано к форварду уже после его перехода в столичную команду и громких высказываний о желании доказать себе и всем остальным свою состоятельность.
Однако слова с делом в итоге разошлись: в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, где миновало уже 19 туров, Кокорин провел лишь восемь неполных матчей с общим игровым временем 365 минут, за которые спортсмен отличился только двумя голами. И те — с пенальти. Куда больше времени нападающий провел в лазарете, что только увеличивало вокруг него негативный фон. А уж после того, как Кокорин вновь по необъяснимым причинам пропустил очередные матчи с «Сочи» и «Зенитом» (последний для красно-белых имел большую значимость в борьбе за лидерство в чемпионате), в СМИ распространились слухи о том, что форвардом недовольны и его одноклубники.
Эту информацию опроверг агент футболиста Тимофей Бердышев, который в интервью Sport24 заявил, что его клиент поддерживает хорошие отношения со всеми игроками «Спартака». Прокомментировал Бердышев и другие моменты, связанные с карьерой Кокорина в стане красно-белых.
Например, агент объяснил, почему руководство «Спартака» запретило форварду — единственному из всей команды — уходить в отпуск до 31 декабря и заставило его тренироваться на клубной базе, пока остальные игроки уже отправились отдыхать. Впрочем, Кокорин 17 декабря все равно улетел на Мальдивы.
Футболист предоставил красно-белым медицинские справки от трех независимых экспертов, которые рекомендовали ему в течение двух-трех недель отдохнуть. «Спартак» же изначально не принимал эти рекомендации и настаивал на том, чтобы Александр Кокорин продолжил полноценные тренировки. Однако позднее в ходе переговоров, как утверждает агент форварда, клуб в лице исполнительного директора красно-белых Евгения Мележикова и спортивного директора Дмитрия Попова пошел навстречу Кокорину и разрешил ему отправиться из Москвы на Мальдивы, где игрок будет обязан пройти восстановительные тренировки. Первое занятие запланировано на 27 декабря. При этом Кокорин взял на себя расходы по проживанию на островах и оплате услуг специалистов, реабилитолога и физиотерапевта. Кстати, заниматься с нападающим будет и его старый знакомый массажист Сергей Колесников, которого «Спартак» недавно уволил.
Плохую физическую форму Кокорина агент объяснил рядом причин.
Во-первых, как считает Бердышев, игрок провел неудачную подготовку к сезону. В частности, по словам агента, в «Спартаке» Александру Кокорину слишком резко дали высокую нагрузку, что в итоге сказалось на состоянии здоровья нападающего. Во-вторых, вместо того, чтобы дать форварду пройти полноценный курс лечения, руководство красно-белых якобы заставляло Кокорина играть, из-за чего последовала серия мышечных травм. Одно из таких повреждений, кстати, как утверждает Бердышев, еще и лечили неправильно.
На данный момент в руководстве «Спартака», впрочем, сосредоточены не столько на Кокорине, сколько на Доменико Тедеско. После поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ немецкий специалист заявил, что не будет продлевать контракт с клубом по окончании сезона. Теперь красно-белые находятся в поиске нового тренера и решают, как обойтись с нынешним — расторгнуть с Тедеско контракт зимой или дать ему доработать до конца действующего соглашения. Что касается Кокорина, то и его будущее в «Спартаке» после нескольких неудачных для него месяцев находится под вопросом. По слухам, красно-белые готовы рассмотреть вариант с продажей нападающего уже в зимнее трансферное окно, если соответствующее предложение, конечно, москвичам поступит. Впрочем, сам Александр Кокорин, по словам его агента, намерен остаться в «Спартаке» — и при Тедеско, и при новом главном тренере.
Видео дня. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал лидером АПЛ
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА отправит Гончаренко в отставку после матча с "Ростовом" ЦСКА отправит Гончаренко в отставку после матча с "Ростовом" Тренер "Спартака" обвинил футболиста "Сочи" в нападении на его ассистента Тренер "Спартака" обвинил футболиста "Сочи" в нападении на его ассистента "Спартак" ищет нового тренера "Спартак" ищет нового тренера
Комментарии
Футбол , Дмитрий Попов , Тимофей Бердышев , Доменико Тедеско , Сергей Колесников , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение