Кокорину запретили уходить в отпуск, но он улетел на Мальдивы 

"Спартаке" недовольны выступлением Александра Кокорина . Клуб даже запретил игроку уходить в отпуск до 31 декабря, но он все равно улетел на Мальдивы.

Персона Александра Кокорина в московском «Спартаке» является одной из самых обсуждаемых еще с момента первых слухов о том, что скандальный нападающий может пополнить ряды красно-белых, за которых ранее обещал никогда не выступать. Тем больше внимания было приковано к форварду уже после его перехода в столичную команду и громких высказываний о желании доказать себе и всем остальным свою состоятельность.

Однако слова с делом в итоге разошлись: в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, где миновало уже 19 туров, Кокорин провел лишь восемь неполных матчей с общим игровым временем 365 минут, за которые спортсмен отличился только двумя голами. И те — с пенальти. Куда больше времени нападающий провел в лазарете, что только увеличивало вокруг него негативный фон. А уж после того, как Кокорин вновь по необъяснимым причинам пропустил очередные матчи с «Сочи» и «Зенитом» (последний для красно-белых имел большую значимость в борьбе за лидерство в чемпионате), в СМИ распространились слухи о том, что форвардом недовольны и его одноклубники.

Эту информацию опроверг агент футболиста Тимофей Бердышев , который в интервью Sport24 заявил, что его клиент поддерживает хорошие отношения со всеми игроками «Спартака». Прокомментировал Бердышев и другие моменты, связанные с карьерой Кокорина в стане красно-белых.

Например, агент объяснил, почему руководство «Спартака» запретило форварду — единственному из всей команды — уходить в отпуск до 31 декабря и заставило его тренироваться на клубной базе, пока остальные игроки уже отправились отдыхать. Впрочем, Кокорин 17 декабря все равно улетел на Мальдивы.

Футболист предоставил красно-белым медицинские справки от трех независимых экспертов, которые рекомендовали ему в течение двух-трех недель отдохнуть. «Спартак» же изначально не принимал эти рекомендации и настаивал на том, чтобы Александр Кокорин продолжил полноценные тренировки. Однако позднее в ходе переговоров, как утверждает агент форварда, клуб в лице исполнительного директора красно-белых Евгения Мележикова и спортивного директора Дмитрия Попова пошел навстречу Кокорину и разрешил ему отправиться из Москвы на Мальдивы, где игрок будет обязан пройти восстановительные тренировки. Первое занятие запланировано на 27 декабря. При этом Кокорин взял на себя расходы по проживанию на островах и оплате услуг специалистов, реабилитолога и физиотерапевта. Кстати, заниматься с нападающим будет и его старый знакомый массажист Сергей Колесников , которого «Спартак» недавно уволил.

Плохую физическую форму Кокорина агент объяснил рядом причин.

Во-первых, как считает Бердышев, игрок провел неудачную подготовку к сезону. В частности, по словам агента, в «Спартаке» Александру Кокорину слишком резко дали высокую нагрузку, что в итоге сказалось на состоянии здоровья нападающего. Во-вторых, вместо того, чтобы дать форварду пройти полноценный курс лечения, руководство красно-белых якобы заставляло Кокорина играть, из-за чего последовала серия мышечных травм. Одно из таких повреждений, кстати, как утверждает Бердышев, еще и лечили неправильно.