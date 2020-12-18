Кокорин улетел на Мальдивы, несмотря на отказ «Спартака» отпустить его в отпуск 

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин улетел на Мальдивы, где будет тренироваться и готовиться к продолжению сезона. Об этом сообщает Sport24.
Кокорин — единственный футболист, которого «Спартак» не отпустил в отпуск. Руководство клуба поручило нападающему тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно. При этом о продолжении тренировок ему объявили перед игрой с «Зенитом», за день до того, как его должны были отпустить отдыхать.
Представителям Кокорина удалось договориться с клубом о переносе восстановительных мероприятий из Москвы на Мальдивы. Александр был готов оплатить сопутствующие расходы по проживанию и оплате услуг реабилитолога и физиотерапевта.
17 декабря нападающий улетел на Мальдивы. Его первая тренировка на островах назначена на 27 декабря.
Во многом на это решение повлияло постановление трех независимых спортивных врачей, которые рекомендовали Кокорину две-три недели покоя, тогда как «Спартак» настаивал на продолжении тренировочного процесса.
Как сообщал «Рамблер», накануне «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:3 в последней игре перед перерывом в чемпионате. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после разгрома от «Зенита» заявил о решении не продлевать контракт с клубом по окончании сезона.