Защитник сборной России Марио Фернандес женился 

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Свадебное фото и поздравления игроку опубликованы в официальном аккаунте национальной команды в Twitter.

"Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего", — говорится в сообщении сборной России.

Поздравляем Марио Фернандеса с женитьбой! Всего самого хорошего 🤝💪♥️🔝 pic.twitter.com/361uNvw5Zi— Сборная России (@TeamRussia) December 19, 2020

Фернандес перешел в ЦСКА из бразильского "Гремио" в 2012 году. Спустя четыре года футболист получил российский паспорт, а еще через год получил вызов в сборную России. В составе национальной команды защитник ЦСКА сыграл на чемпионате мира-2018 в России.