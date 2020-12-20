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Португалец Леонарду Жардим может стать главным тренером московского "Спартака" , сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее тренер москвичей Доменико Тедеско сообщил, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий летом 2021 года. По сообщениям СМИ, в "Спартаке" рассматривают возможность приглашения нового тренера уже зимой.

По информации источника, 46-летний Жардим входит в шорт-лист "красно-белых" на пост сменщика Тедеско. Сообщается, что иностранные тренеры являются приоритетным вариантом для московского клуба.

Последним клубом в тренерской карьере Жардима был "Монако", который расстался с португальским специалистом в декабре 2019 года.