«Дзюбе ни в сборной, ни в „Зените“ замены нет»

«Несмотря на невзрачные отрезки по ходу осени, назову лучшим Артема Дзюбу, — сказал Александр Бубнов. — Делит первое место с напарником Азмуном в гонке бомбардиров, лучший по системе „гол плюс пас“ (11 + 3) и, без сомнения, ключевой игрок лидера турнира »Зенита». Можно рассуждать на тему тактической модели и в петербургском клубе, и в сборной, но на сегодня замены форварду нет. Потому его и ставят в основе, даже когда Артем далек от оптимальных кондиций. Даже не в лучшем состоянии он приносил пользу на уровне РПЛ, а, когда игра шла, то и говорить нечего.
Лучший иностранец — безусловно, Никола Влашич. Настоящий лидер ЦСКА— главного преследователя «Зенита». С хорватом и без него у армейцев две разные команды. Влашич конструирует игру, забивает отличные голы, раздает передачи, хотя вблизи чужой штрафной предпочитает решать все сам. Не хватает стабильности? Не сказал бы. Просто, когда команда в порядке, закрыть одного игрока гораздо сложнее, а, когда вся угроза исходит от одного Влашича, соперники точечно и активно его нейтрализуют. Думаю, хорват скоро получит хорошее предложение из топового чемпионата и воспользуется им.
Лучший молодой футболист — Даниил Лесовой. Взрывной игрок с хорошим дриблингом. высокой скоростью, умением читать игру и реализовывать моменты. Очень быстро стал лидером атак «Динамо», главным источником угроз для соперников. Если же говорить о футболистах, которые только появились в чемпионате в 2020-м, то выделю Константина Марадишвили. В 18 лет стал игроком основы ЦСКА, причем неплохо действует на разных позициях: и в опорной зоне, и в центре полузащиты, и на фланге обороны, — цитирует Бубнова sportbox.