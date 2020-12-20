«Я искренне польщен». Роналду вручили премию Golden Foot 

«Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако вместе рядом с некоторыми из величайших футбольных легенд всех времен! Я искренне польщен и хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня на Golden Foot 2020», — написал португалец в твиттере.