«Я искренне польщен». Роналду вручили премию Golden Foot 

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, завоевавший в 2020 году награду Golden Foot, которая ежегодно вручается игрокам не младше 28 лет за вклад в развитие футбола, поделился эмоциями от данного события. О победе Роналду стало известно 1 декабря, однако официальная церемония награждения состоялась 20 декабря.
«Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить свое имя на чемпионском променаде в Монако вместе рядом с некоторыми из величайших футбольных легенд всех времен! Я искренне польщен и хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что они проголосовали за меня на Golden Foot 2020», — написал португалец в твиттере.