Гасперини отметил игру Миранчука в матче с «Ромой» 

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после матча 13-го тура Серии А против «Ромы» (4:1) отметил игру российского полузащитника своей команды Алексея Миранчука.
«Очень доволен Малиновским и Миранчуком. Ещё во вторник они были на самоизоляции из-за коронавируса. У нас появляется больше шансов выступить хорошо, когда у нас больше вариантов состава», — приводит слова тренера Football Italia.
Миранчук вышел на замену на 81-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
Ранее «Аталанта» одержала волевую победу над «Ромой», Алексей Миранчук вышел на замену.