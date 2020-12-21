Пандемия коронавируса, разразившаяся в 2020 году, оставила след и на футболе. Был перенесен чемпионат Европы, который должен был состояться в 12 европейских городах (в том числе и Санкт-Петербурге). При этом год выдался весьма удачным для «Баварии», которая выиграла все турниры, в которых принимала участие, а вот российские клубы на европейской арене вновь ждала неудача — «Зенит» «Локомотив» и ЦСКА заняли четвертые места в своих группах, однако отличился «Краснодар», вышедший из группы Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы.

Чемпионат России и разговоры об увольнениях

Сезон-2019/20, который выдался достаточно сложным из-за вынужденной паузы, закончился вполне ожидаемо. Чемпионом второй год подряд стал петербургский «Зенит», подопечные Сергея Семака уверенно шли в лидерах, и на момент последнего тура преимущество перед вторым местом составляло 15 очков. На второй строчке расположился «Локомотив», замкнул тройку лидеров «Краснодар». Столичный ЦСКА оказался на четвертом месте, «Ростов» на пятом, на шестое взлетело московское «Динамо» , а вот «Спартак», сменивший осенью 2019 года тренера (вместо Олега Кононова пришел немецкий специалист Доменико Тедеско), стал лишь седьмым.

Сезон-2020/21 начался уже в августе, на отдых и предсезонную подготовку у команд было совсем немного времени (этот факт будут потом называть в качестве одной из причин провала российских клубов в еврокубках). С первых туров в Российской премьер-лиге выделились два лидера — «Зенит» и «Спартак». Позднее к ним присоединился ЦСКА, а до этого рядом с первой тройкой ходили «Сочи» и «Динамо».

По итогам 19 сыгранных туров чемпионата России расклад следующий: петербургский клуб лидирует с 41 баллом, вторыми идут армейцы, набравшие 37 очков, замыкает тройку лидеров «Спартак» (35).

Казалось бы, прочнее всего на своем месте держится наставник красно-белых Доменико Тедеско. Да, команда теряла очки в матчах, где их можно было бы и не терять (к примеру, поражение от «Сочи» и ничья с «Уралом» ), но клуб стабильно идет в лидерах чемпионата. Однако после заключительного матча в 2020 году, где «Спартак» крупно проиграл «Зениту» со счетом 1:3, уступая по всем показателям, специалист объявил, что не будет продлевать контракт с командой. Нынешнее соглашение Тедеско рассчитано до конца текущего сезона, однако существует достаточно большая вероятность того, что он будет уволен еще до открытия зимнего трансферного окна.

Слухи и разговоры об увольнении главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко начали ходить еще в прошлом сезоне, когда после возобновления национального чемпионата армейцы без шансов были разгромлены «Зенитом» (0:4). Тогда тренер даже уехал на родину в Белоруссию, сообщалось, что он подал заявление об отставке, однако его не приняли. В новом сезоне причин для увольнения Гончаренко было достаточно много — и провал второй год подряд в Лиге Европы даже при не самых сильных и именитых соперниках, и потеря очков в чемпионате России. Последней каплей, как казалось, стала ничья с «Уралом» (2:2), когда победу ЦСКА упустил на последних минутах игры. СМИ информировали, что решение о судьбе тренера уже принято, и об отставке Гончаренко будет объявлено после матча с «Ростовом».

Однако встречу с подопечными Валерия Карпина армейцы выиграли весьма уверенно — 3:1, что позволило уйти на зимний перерыв на втором месте. Об отставке объявлено не было, а после и вовсе стало известно, что зимние сборы ЦСКА проведет под руководством Гончаренко.

Внезапно не самые лучшие результаты в РПЛ показали «Краснодар» и «Локомотив», идущие на седьмом и восьмом местах соответственно. При этом у южного клуба выдался весьма сложный и непростой отрезок, где были несколько поражений подряд. Тогда об увольнении Мурада Мусаева тоже заговорили, причем масла в огонь подлил сам специалист, заявивший, что готов уйти, если того потребуют обстоятельства. Однако затем ситуация выправилась, в последних пяти матчах команда одержала четыре победы, две из которых со счетом 5:0 — над «Ротором» и тем же «Локомотивом». А положительный результат игры с «Ренном» принес российскому клубу евровесну в Лиге Европы.

Об увольнении Марко Николича речь пока что не идет, хотя положение «железнодорожников» не самое лучшее — три поражения в трех последних матчах. Клуб проиграл на выезде «Баварии», а затем случились неудачи и в чемпионате России: болезненный разгром от «Краснодара», проигрыш «Химкам» со счетом 2:3, причем по ходу встречи «Локомотив» дважды вел в счете.

Впрочем, стоит сказать, что отрыв от тройки лидеров у «Краснодара» и «Локомотива» не самый большой. К примеру, разрыв между «Спартаком», который сейчас третий, и седьмым краснодарским клубом составляет всего пять баллов. Отставание «Локомотива» от красно-белых — семь очков.

Провалы «Зенита» и ЦСКА, бой «Локомотива» и успех «Краснодара» в Европе

Говорить о нынешней еврокубковой кампании российских клубов в однозначно негативном тоне нельзя как минимум потому, что одна из команд обеспечила себе еврокубковую весну — «Краснодар» занял третье место в группе Лиги Чемпионов и вышел в плей-офф Лиги Европы. Да и «Локомотив» весьма достойно смотрелся против сильных и титулованных соперников.

Но начнем с весьма печальных результатов действующего чемпиона России — петербургского «Зенита». Подопечные Сергея Семака попали в группу с бельгийским «Брюгге», дортмундской «Боруссией» и итальянским «Лацио». Соперники крепкие, но других в Лиге чемпионов и не бывает. От российской команды ждали боя и надеялись на выход в плей-офф. На крайний случай — в весну Лиги Европы. Однако все надежды обернулись разочарованием — петербургская команда набрала всего лишь одно очко.

Проблемы у «Зенита» начались уже в первом матче. Подопечные Семака дома играли с «Брюгге» и считались фаворитами, однако проиграли со счетом 1:2. А затем последовала череда неудач на европейском первенстве, только один матч подопечные Семака сумели вытянуть на ничью — в третьем туре в Санкт-Петербурге с итальянской командой (1:1). Как итог — только одно очко, и это худший результат российских клубов в этом сезоне.

И на этом моменте стоит еще раз сказать про разговоры про увольнения. После неудачи петербургского клуба в Лиге чемпионов многие эксперты заявляли, что Семак — тренер, который может добиваться успеха в чемпионате России, но не европейском уровне. «Зениту» советовали уволить достаточно молодого специалиста и найти более опытного тренера, однако хорошее выступление в РПЛ помогает Семаку пока что держаться на своем месте.

Московский «Локомотив» изначально попал в очень сильную группу Лиги чемпионов: действующий победитель турнира — мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург». Изначально было понятно, что зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов почти нереально, но вот побороться за Лигу Европы было можно. И стоит отметить, что «железнодорожники» до последнего сохраняли шанс на евровесну, однако для этого в последнем туре нужно было совершить невозможное — обыграть «Баварию» на выезде и ждать, что «Зальцбург» проиграет «Атлетико». Второе условие было выполнено, но вот одолеть могучих немцев футболисты российского клуба не смогли.

В отличие от «Зенита», «Локомотив» весьма достойно противостоял своим соперникам. В первом туре была боевая ничья с «Зальбургом», затем проигрыш в Москве «Баварии» со счетом 1:2, однако футболисты «Локомотива» показали класс, проведя матч с мюнхенцами на весьма высоком уровне. А после — два раза ничья с «Атлетико», который, между прочим, в нынешнем сезоне стал одним из претендентов на победу в чемпионате Испании. А вот потом случился весьма обидный проигрыш австрийской команде в Москве и поражение от мюнхенского клуба на выезде. Как итог — «Локомотив» смог получить три очка, которых не хватило на евровесну.

А вот «Краснодару» его набранных баллов хватило на Лигу Европы, и подопечные Мурада Мусаева оказались единственными из России, кто весной будет исправлять ситуацию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций . Группа подобралась интересная — лондонский «Челси», «Севилья», выигравшая в прошлом сезоне Лигу Европы, и «Ренн», впервые играющий на таком уровне. Для краснодарского клуба этот групповой этап Лиги чемпионов стал первым. И вполне удачным: в активе команды оказалось пять очков и третье место.

Началось все, как у «Локомотива», с ничьи в первом туре с французским клубом, а вот затем случилось фиаско: в первом домашнем матче «Краснодар» был разгромлен «Челси» со счетом 0:4. В третьем и четвертом туре футболисты российского клуба дважды проиграли испанцам, причем в первой встрече краснодарцы были очень близки к победе: вели со счетом 2:0, однако затем пропустили мяч. На руку «Краснодара» могло сыграть удаление у «Севильи», но вместо этого испанцы оформили еще два гола. В пятом туре «Краснодар» обыграл «Ренн», а в заключительном матче команда оправдалась за разгром в России — сыграла вничью с «Челси».

А вот выступление ЦСКА в Лиге Европы оказалось совсем печальным. Группа подобралась проходная, впрочем, отправлять армейцев в плей-офф не спешили, памятуя о прошлом сезоне, где соперников по групповому этапу тоже называли легкими, однако подопечные Виктора Гончаренко провалились. Однако в этом сезоне дела шли еще хуже: московская команда не смогла одержать ни одной победы, лишь трижды сыграв вничью и три раза проиграв. В группу к ЦСКА попали «Динамо» из Загреба, австрийский «Вольфсберг» (не путать с немецким «Вольфсбургом») и нидерландский «Фейеноорд». От ЦСКА, который набрал ход в чемпионате России, ждали побед.

Первые два матча завершились вничью — 1:1 в Австрии и 0:0 с «Динамо» в Москве. В третьем туре армейцы отправились в Нидерланды и пропустили три мяча, сумев ответить только одним голом. Это стало весьма большой неожиданностью. Следующий матч с «Фейеноордом» хоть и принес нулевую ничью, но оптимизма тоже не внушил: армейцы не смогли забить, играя почти целый тайм в большинстве. Окончание группового этапа стало кошмаром для клуба и болельщиков. Поражения от «Вольфсберга» и «Динамо» поставили вопрос о смене главного тренера. В СМИ появилась информация, согласно которой Виктор Гончаренко может быть отправлен в отставку еще до Нового года.

Выступление российских клубов в еврокубках в очередной раз показало, что пока командам из России достаточно трудно конкурировать с европейскими, даже если они не самые звездные и известные.

«Бавария» и гегемония в европейском футболе

2020 год стал годом мюнхенской «Баварии». Немецкая команда забрала пять трофеев из пяти возможных, фактически установив гегемонию в европейском футболе. Подопечные Ханса-Дитера Флика выиграли национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, стали победителями Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В национальном первенстве мюнхенская команда обеспечила себе победу за два тура до конца. Главным соперником на протяжении всего турнира для мюнхенцев стала дортмундская «Боруссия», однако под конец непростого сезона, который останавливался из-за пандемии коронавируса, «Бавария» все же сумела собраться и завершила чемпионат на первой строке, имея в активе 82 балла. У ближайшего преследователя — клуба из Дортмунда — набрано было на 13 очков меньше. И здесь стоит учесть важную вещь — последние шесть туров в Бундеслиге «Бавария» выиграла.

Отвоевала мюнхенская команда у дортмундской и еще один трофей — Суперкубок Германии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Флика. В матче за Суперкубок обычно встречаются победители национального первенства и Кубка страны, но в этот раз все было не так просто: Кубок Германии тоже выиграла «Бавария», разбив в финале леверкузенский «Байер 04» со счетом 4:2. После этого в Суперкубке мюнхенцам пришлось играть с командой, занявшей второе место в чемпионате.

Правила «Бавария» и в Лиге чемпионов. Причем действительно правила — равных мюнхенской команде не было, клуб не потерял очки на групповом этапе, а в плей-офф оказался сильнее достаточно крепких соперников.

Группа В не была сильно сложной, но проблемы все равно возникнуть могли. Впрочем, у кого угодно, но не у «Баварии» — шесть матчей, шесть побед. Были повержены сербская «Црвена Звезда» (3:0 дома, 6:0 в гостях), английский «Тоттенхэм» (2:7 в гостях, 3:1 дома) и греческий «Олимпиакос» (2:3 в гостях, 2:0 дома).

В 1/8 финала Лиги чемпионов, где было сыграно еще два матча (в четвертьфинале и полуфинале — по одному), «Бавария» дважды обыграла лондонский «Челси» с общим счетом 7:1. А в четвертьфинале случилось то, что даже спустя несколько месяцев объяснить достаточно трудно. За выход в полуфинал мюнхенская команда играла с «Барселоной», которая заняла второе место в чемпионате Испании и прошла групповой этап не так блестяще, как соперник, но без поражений. Однако то, что происходило в поединке, иначе как издевательством назвать нельзя — каталонская команда была разгромлена со счетом 2:8. Кстати, именно после этого поражения от «Баварии» появилась информация о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может в скором времени покинуть клуб.

А пока каталонская команда разбиралась в своих проблемах, увольняла главного тренера и пыталась уговорить Месси остаться, «Бавария» без проблем обыграла со счетом 3:0 «Лион» в полуфинале и вышла на «ПСЖ», который к этому моменту у себя на родине оформил требл — чемпионат, Кубок Франции и последний розыгрыш Кубка французской лиги.

Финальный матч Лиги чемпионов не был богат на события: всего один гол и восемь желтых карточек. Но мяч в ворота соперников забил игрок мюнхенской команды Кингсли Коман , и «Бавария» подняла над головой кубок главного европейского турнира.

За Суперкубок УЕФА «Баварии» предстояло биться с «Севильей». Испанская команда по ходу Лиги Европы в 1/8 финала выбила итальянскую «Рому», в четвертьфинале переиграла «Вулверхэмптон», в полуфинале разбила « Манчестер Юнайтед », а в финале «перестреляла» «Интер». И битва эта могла кончиться для «Баварии» весьма плачевно — испанцы были весьма близки к победе. Началось все с того, что «Севилья» открыла счет в матче, и мюнхенцам пришлось отыгрываться. Затем игра и вовсе перетекла в дополнительное время. А вот там уже Хави Мартинес забил победный мяч, который принес «Баварии» пятый трофей в 2020 году.

В сезоне-2020/21 у мюнхенской команды все складывается весьма неплохо: после 13-ти туров в Бундеслиге команда лидирует, имея в активе 30 очков. Группу Лиги чемпионов мюнхенцы выиграли весьма уверенно — 16 очков из 18 возможных, пять побед и всего одна ничья — с мадридским «Атлетико». Российский «Локомотив» тоже играл в этой группе и дважды проиграл немецкой команде.

Мировой футбол и пандемия коронавирусной инфекции

В марте из-за пандемии были остановлены все национальные чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы, и на несколько недель в мировом футболе наступило затишье. Пошли споры о возобновлении турниров. Мнения разделились, кто-то говорил о необходимости доиграть национальные первенства, кто-то был уверен в том, что чемпионаты необходимо завершить досрочно.

К примеру, были досрочно завершены чемпионаты Уэльса, Азербайджана, Исландии, Мальты, Чехии, Нидерландов, Казахстана, Бельгии. Досрочно было завершено и топ-первенство — Франция приняла решение не доигрывать турнир, победителем был объявлен парижский «ПСЖ». Зато были доведены до конца Английская премьер-лига (чемпионом стал «Ливерпуль» впервые за долгое время), чемпионат Германии (Бундеслигу выиграла «Бавария»), первенство Испании ( «Реал» оказался сильнее «Барселоны» и занял первую строчку).

Чемпионат России также был продолжен. Петербургский «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу во второй раз подряд.

Самой главной потерей в футбольном мире из-за пандемии коронавируса стал чемпионат Европы. Причем первенство праздновало юбилей — 60 лет. Турнир должен был пройти в необычном формате –— в 12-ти городах. Матчи должен был принять и Санкт-Петербург, а также Лондон, Баку, Мюнхен, Рим, Амстердам, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин и Глазго. Однако европейское первенство было перенесено на лето 2021 года, и пока что неясно, в каком формате оно состоится.