Влашич прокомментировал интимное видео Дзюбы 

По словам полузащитника, он не хочет погружаться в эту тему и что-то говорить об этом. Влашич считает, что надо отделять спортивную жизнь от личной.

"Дзюба — великий игрок, очень многого добился", — добавил он.

Напомним, что в ноябре в интернете появилось интимное видео с участием нападающего "Зенита".

В результате скандала Дзюба был отстранен от сборной России и лишен капитанской повязки в "Зените". Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.