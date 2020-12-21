Влашич прокомментировал интимное видео Дзюбы 

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич прокомментировал интимное видео нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, передает "Спорт-Экспресс".
По словам полузащитника, он не хочет погружаться в эту тему и что-то говорить об этом. Влашич считает, что надо отделять спортивную жизнь от личной.
"Дзюба — великий игрок, очень многого добился", — добавил он.
Напомним, что в ноябре в интернете появилось интимное видео с участием нападающего "Зенита".
В результате скандала Дзюба был отстранен от сборной России и лишен капитанской повязки в "Зените". Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.