«Аталанта» назвала цену за Гомеса

«Аталанта» определилась с ценой на форварда Алехандро Гомеса , сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, клуб готов отпустить аргентинца этой зимой за 10 миллионов евро. В 32-летнем футболисте заинтересованы «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Сообщалось, что у форварда конфликт с главным тренером Джан Пьеро Гасперини, поэтому он намерен покинуть команду. Однако руководство «Аталанты» не хочет отпускать футболиста и пытается договориться с его агентом о новом контракте.

Соглашение Гомеса с «Аталантой» рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Италии, отметившись 4 голами и 2 ассистами.