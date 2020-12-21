«Аталанта» хочет приобрести Влашича 

Бергамская "Аталанта" хочет приобрести полузащитника московского ЦСКА Никола Влашича, сообщает Calcio Atalanta. По информации источника, "Аталанта" рассматривает Влашича как потенциальную замену нападающему Алехандро Гомесу

Напомним, что у Гомеса произошел конфликт с главным тренером бергамского клуба Джан Пьером Гасперини. В нынешнем сезоне полузащитник ЦСКА провел 21 матч, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года.