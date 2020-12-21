Нет такого человека мужского пола, который никогда бы не занимался «этим делом». Ну нет такого, что скрывать. Это физиология человека, куда деваться? Ну, недостаток женской любви, мозгов. А то, что у дорогого Дзюбы с мозгами не всё в порядке, мы знаем давно, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, главный тренер сборной России поступил правильно, не вызвав его на ноябрьский сбор. Тем самым, он нанёс себе ущерб, но показал, что «это недостойный поступок со стороны Дзюбы».

Есть нравственность. Очень многие люди, которые любят зарабатывать большие деньги, ставят нравственность на последнее место. Это неправильно. Нравственность, честность, порядочность — это синонимы, одно и то же, и их друг от друга отрывать нельзя. Артём не имеет права позорить страну, не говорю про семью — это его проблема. Пускай с семьёй сам собирается. Но, извините, он обосрал всю нашу страну, — добавил он.

Тем не менее, он убеждён, «когда теряешь честь, ты можешь восстановить только так: сыграть в русскую рулетку, взять пистолет и застрелиться». Однако по словам бывшего голкипера, именно Дзюба является сильнейшим игроком национальной команды.

Только так честь восстанавливается. А тут он показывает, что её нет. Он в нравственном плане показал себя с жуткой стороны, начал сваливать вину на других, говорил о шантаже в размере пяти миллионов. Глупо это всё. Пускай это будет на его совести. Не могу давать оценку. Но, объективно, он для нашей сборной очень нужен, потому что лучшего центрального нападающего, чем он, нет, — заключил он.

Футболист питерского «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в состав национальной команды после появления в Сети интимного видео с его участием. При этом Станислав Черчесов заявил, что футболисту пошёл на пользу невызов в сборную на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии.

Ранее NEWS.ru писал, что друзья Артёма Дзюбы опровергли сообщения о его скором разводе с женой Кристиной. Окружение пары утверждает, что этот союз выдержит любые трудности, в том числе публикацию интимного видео с участием спортсмена.