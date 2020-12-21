Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Матч-центр
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
Майнц
Майнц
0 1
Вердер Вердер
Аугсбург
Аугсбург
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

«Мозгов у Дзюбы нет»: экс-голкипер оценил итоги премии «Футболист года» 

News.ru 1 час назад
Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно премии «Футболист года», согласно которой нападающий «Зенита» Артём Дзюба оказался в пятёрке лучших игроков. Однако по мнению советского футболиста, у форварда «сине-бело-голубых» «не всё в порядке с мозгами», да и «чести нет».

Нет такого человека мужского пола, который никогда бы не занимался «этим делом». Ну нет такого, что скрывать. Это физиология человека, куда деваться? Ну, недостаток женской любви, мозгов. А то, что у дорогого Дзюбы с мозгами не всё в порядке, мы знаем давно, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, главный тренер сборной России поступил правильно, не вызвав его на ноябрьский сбор. Тем самым, он нанёс себе ущерб, но показал, что «это недостойный поступок со стороны Дзюбы».
Есть нравственность. Очень многие люди, которые любят зарабатывать большие деньги, ставят нравственность на последнее место. Это неправильно. Нравственность, честность, порядочность — это синонимы, одно и то же, и их друг от друга отрывать нельзя. Артём не имеет права позорить страну, не говорю про семью — это его проблема. Пускай с семьёй сам собирается. Но, извините, он обосрал всю нашу страну, — добавил он.
Тем не менее, он убеждён, «когда теряешь честь, ты можешь восстановить только так: сыграть в русскую рулетку, взять пистолет и застрелиться». Однако по словам бывшего голкипера, именно Дзюба является сильнейшим игроком национальной команды.
Только так честь восстанавливается. А тут он показывает, что её нет. Он в нравственном плане показал себя с жуткой стороны, начал сваливать вину на других, говорил о шантаже в размере пяти миллионов. Глупо это всё. Пускай это будет на его совести. Не могу давать оценку. Но, объективно, он для нашей сборной очень нужен, потому что лучшего центрального нападающего, чем он, нет, — заключил он.
Футболист питерского «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в состав национальной команды после появления в Сети интимного видео с его участием. При этом Станислав Черчесов заявил, что футболисту пошёл на пользу невызов в сборную на заключительные матчи Лиги наций и товарищескую встречу с командой Молдавии.
Ранее NEWS.ru писал, что друзья Артёма Дзюбы опровергли сообщения о его скором разводе с женой Кристиной. Окружение пары утверждает, что этот союз выдержит любые трудности, в том числе публикацию интимного видео с участием спортсмена.
News.ru: последние новости
Нурмагомедов восхитился карьерой звезды «Ювентуса» Роналду Нурмагомедов восхитился карьерой звезды «Ювентуса» Роналду Широков оценил требование арбитра Данченкова о денежной компенсации Широков оценил требование арбитра Данченкова о денежной компенсации Не смотрел, но обсуждаю: как Путин пожурил Дзюбу Не смотрел, но обсуждаю: как Путин пожурил Дзюбу
Комментарии 38
Футбол , Станислав Черчесов , Артем Дзюба , Анзор Кавазашвили , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение