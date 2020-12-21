Финал Кубка Английской футбольной лиги перенесен на 25 апреля 

"Целью лиги является проведение финала с максимально возможным присутствием болельщиков, поэтому было принято решение перенести игру с ее первоначальной даты на более позднюю в этом году, — говорится в сообщении. — Количество разрешенных болельщиков будет зависеть от правительственных указаний, действующих в то время, и есть надежда, что перенос предоставит клубам и их болельщикам лучшую возможность лично присутствовать на этом мероприятии".