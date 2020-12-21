«Ювентус» хочет купить Зинченко 

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к украинскому защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко , сообщает Daily Express.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести украинца в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуется неаполитанский "Наполи". Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" может продать Зинченко в январе.

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.