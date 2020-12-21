«Как вы хотите, чтобы я говорил про Тедеско?! Он за полгода до истечения контракта выставил себя полным идиотом, сказав, что больше не будет работать в московском «Спартаке». Люди в клубе чувствуют себя преданными Тедеско. Вы хотите, чтобы я серьезно говорил про Тедеско? Придурок!» — сказал Кушанашвили в эфире программы «Каково?!»