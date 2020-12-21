Эксцентричный журналист Отар Кушанашвили высказал мнение по поводу главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. После поражения от «Зенита» в выездном матче 19-го тура РПЛ (1:3) немецкий специалист заявил о нежелании продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.
«Как вы хотите, чтобы я говорил про Тедеско?! Он за полгода до истечения контракта выставил себя полным идиотом, сказав, что больше не будет работать в московском «Спартаке». Люди в клубе чувствуют себя преданными Тедеско. Вы хотите, чтобы я серьезно говорил про Тедеско? Придурок!» — сказал Кушанашвили в эфире программы «Каково?!»
В 19 турах «Спартак» под руководством Тедеско набрал 35 очков, расположившись на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.