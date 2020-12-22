«Реал» не может договориться с Алабой по зарплате 

Стороны пока не могут договориться о контракте из-за условий, выдвинутых Алабой. Давид хочет получать не менее 12 миллионов евро в год. Руководство «королевского» клуба считает требования австрийца завышенными.

Действующий контракт защитника с «Баварией» истекает летом 2021-го года. Немецкий гранд хочет продать игрока в январе, чтобы не отпускать его бесплатно по окончании сезона.