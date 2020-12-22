«Сочи» попробует вернуть Кокорина

Вторую часть сезона нападающий "Спартака" Александр Кокорин рискует начать в другой команде. По информации СМИ, красно-белые не против расстаться с бывшим футболистом сборной России , а в его подписании заинтересован "Сочи", где игрок ранее выступал на правах аренды.

Нападающий с зарплатой в €3 млн в год перешел в стан красно-белых в начале сезона, но ожиданий не оправдывает, если не сказать хуже: он появился на поле лишь в десяти матчах, забив по мячу в ворота «Химок» и «Ротора». При этом десять игр Кокорин пропустил из-за различных травм — это главная причина, по которой у него пока не получилось закрепиться в составе «Спартака». Плюс ко всему, не утихают вокруг форварда и различные скандалы. Так, в конце первой части сезона Кокорин пропустил игры со своими бывшими клубами — «Зенитом» и «Сочи». Разные источники писали о том, что это было частью соглашения Кокорина со «Спартаком». Красно-белые это отрицают, но факт остается фактом: у Кокорина постоянно появляются травмы неизвестного происхождения.

В этой связи появилась информация, что в клубе Кокориным недовольны. Якобы у футболиста состоялся жесткий разговоров с одним из одноклубников по поводу его поведения. Сразу после этого стало известно, что «Спартак» не отпустит нападающего в отпуск как минимум до 29 декабря, обязав его работать с физиотерапевтом на базе. Этого не случилось.

Спустя несколько дней после поражения «Спартака» от «Зенита» Кокорин улетел отдыхать на Мальдивы. С клубом, как уточнялось, игрок сумел договориться, убедив, что продолжит восстановление в отпуске. Так или иначе, вариант с продолжением Кокориным карьеры в другой команде после зимней паузы достаточно вероятен. Sport24 пишет, что сам футболист склоняется к уходу, но может остаться в том случае, если красно-белые уволят главного тренера Доменико Тедеско . Не исключено, что Кокорин будет заинтересован в работе с новым специалистом.

Потенциальных претендентов на Кокорина называется не так много. Предметный интерес к футболисту был в том числе и за рубежом — идущая в самом низу таблицы Серии А «Фиорентина», как писали СМИ, хотела арендовать россиянина. По другой версии, «Спартак» запросил у «фиалок» €15 млн, из-за чего итальянцы отказались подписывать Кокорина.

«Сейчас мы не думаем о Кокорине. У нас не то положение, чтобы размышлять о трансферах. Впервые слышу про то, что мы обращались в «Спартака». Про €15 млн компенсации, которую якобы запросил у нас московский клуб, я тоже никогда не слышал», — утверждает спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде.

В «Спартаке», как утверждает «РБ-Спорт», все же готовы расстаться с Кокориным из-за его высокой травматичности и низкой результативности. По данным источника, красно-белые в случае продажи футболиста хотят выручить ту сумму, которую уже потратили на его контракт — это около €5 млн В России заплатить такие деньги за Кокорина практически невозможно, потому речь идет по большей части об аренде. Клуб, который очень заинтересован в возвращении Кокорина, это «Сочи».

О возможном возобновлении сотрудничества Кокорина и «Сочи», где игрок провел продуктивно концовку прошлого сезона, говорится еще с лета. Не секрет, что в клубе рассчитывали сохранить его после аренды, но с предложениями топ-команд конкурировать не смогли. Накануне же главный тренер «Сочи» Владимир Федотов , оценивая возможность возвращения Кокорина, не стал скрывать, что такой вариант действительно рассматривается.

«Вернуть или не вернуть… Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл — что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».

«Сочи» после 19 сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от идущего третьим «Спартака» на два балла.