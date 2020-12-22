23 декабря в матче 14-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Лацио». Команда Стефано Пиоли не проиграла ни разу в этом сезоне чемпионата Италии, но у нее огромные проблемы с составом. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
23 декабря в Милане пройдет матч 14-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Лацио». Начало прямой трансляции на «Матч Футбол 3» в 22:45 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Милана» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что соответствует 44% вероятности. Успех «Лацио» аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%), ничья в основное время идёт за 3.70 (26%).
Эксперты ждут высокой результативности в матче Серии А «Милан» — «Лацио». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.65, а на тотал меньше 2.5 ставят за 2.25. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».
«Милан» — «Лацио»: какие делать ставки на матч Серии А 23 декабря
«Милан» в этом сезоне Серии А еще не проигрывал, в 13 матчах у команды Стефано Пиоли 9 побед и 4 ничейных исхода. Как результат — лидерство в турнирной таблице, правда, у идущего вторым «Интера» всего на 1 очко меньше.
Казалось бы, нужно спокойно ставить на победу «россонери». Но проблема в том, что к этому матчу «Милан» подходит не просто с потерями, а с настоящей дырищей в составе. Не сыграют из-за травм Златан Ибрагимович, Анте Ребич, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер, Симон Кьер и Маттео Габбья, а ключевой исполнитель середины поля — Франк Кессье — перебрал желтых карточек.
У «Лацио» свои проблемы тоже есть, но они не помешали подопечным Симоне Индзаги в прошлом туре победить на своем поле «Наполи» (2:0). Статистика же говорит о том, что римляне довольно неплохо играют на выезде с «Миланом»: в последних 4 матчах они уступили лишь 1 раз, зато победили дважды и еще раз сыграли вничью. Исходя из всего этого, стоит поставить на то, что «Лацио» как минимум не проиграет. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70.
Итальянский футбол предполагает игру от защиты, но это тот случай, когда стоит делать ставки на голы. У «Милана» нет двух центральных защитников, а дисквалификация Кессье ставит под удар опорную зону. Чиро Иммобиле в порядке. Ну а у «Милана» есть Рафаэл Леау, который забил в прошлом туре самый быстрый мяч в истории Серии А. БК «Фонбет» предлагает на ТБ 2.5 гола в матче коэффициент 1.65.
Ну и логично поставить на то, что обе команды забьют. Тот случай, когда нападение команд сильнее обороны, добавьте к этому несыгранность и, возможно, игроков не на своих позициях. Пиршество для нападающих! Сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться в матче 14-го тура Серии А «Милан» — «Лацио», можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 1.55.