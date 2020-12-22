«Милан» — «Лацио»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 декабря, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 декабря в Милане пройдет матч 14-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Лацио». Начало прямой трансляции на «Матч Футбол 3» в 22:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Милана» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что соответствует 44% вероятности. Успех «Лацио» аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%), ничья в основное время идёт за 3.70 (26%).

«Милан» — «Лацио»: какие делать ставки на матч Серии А 23 декабря

«Милан» в этом сезоне Серии А еще не проигрывал, в 13 матчах у команды Стефано Пиоли 9 побед и 4 ничейных исхода. Как результат — лидерство в турнирной таблице, правда, у идущего вторым «Интера» всего на 1 очко меньше.

У «Лацио» свои проблемы тоже есть, но они не помешали подопечным Симоне Индзаги в прошлом туре победить на своем поле «Наполи» (2:0). Статистика же говорит о том, что римляне довольно неплохо играют на выезде с «Миланом»: в последних 4 матчах они уступили лишь 1 раз, зато победили дважды и еще раз сыграли вничью. Исходя из всего этого, стоит поставить на то, что «Лацио» как минимум не проиграет. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.70

Ну и логично поставить на то, что обе команды забьют. Тот случай, когда нападение команд сильнее обороны, добавьте к этому несыгранность и, возможно, игроков не на своих позициях. Пиршество для нападающих! Сделать ставку на то, что обе команды смогут отличиться в матче 14-го тура Серии А «Милан» — «Лацио», можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 1.55.