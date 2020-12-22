Черчесов попросил РПЛ перенести матчи 23-го тура

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил клубы перенести 23-й тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) на другую дату в связи с интересами национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ. Клубы РПЛ приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд.

Проведение 23-го тура РПЛ запланировано на конец марта. 24 марта сборная России проведет первый матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в гостях против команды Мальты. Во втором туре россияне дома сыграют со словенцами 27 марта.