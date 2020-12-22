Известный футбольный агент Марко Трабукки заявил, что экс-тренер АЕКа и московского "Спартака" Массимо Каррера не сможет вернуться в Россию в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Каррера был уволен с поста главного тренера греческого АЕКа.
"Я не общался с Массимо последние пару недель, не знаю о его планах. Пока в Россию ему вернуться не получится. Не могу рассказать причину", — цитирует Трабукки "Спорт-Экспресс".
Итальянский специалист тренировал "красно-белых" с 2016 по 2018 год. По его руководством "Спартак" стал чемпионом России в сезоне 2016/17.