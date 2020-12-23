Капитан «Барселоны» сравнил Месси с Джорданом

Во-первых, мне очень повезло, что я смог сыграть с ним и с этим поколением футболистов, и сделал это с командой, которая в моем сердце. Я очень горжусь совместной работой. По-прежнему верю, что «Барселона» во главе с Лео продолжит выигрывать титулы», — цитирует Пуйоля Goal.