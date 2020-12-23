Капитан «Барселоны» сравнил Месси с Джорданом

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил нападающего каталонцев Лионеля Месси с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом.
«Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я скажу, что он лучший баскетболист в истории. Думаю, что Месси будет иметь такой же статус — лучший футболист всех времен.
Часто говорят, лучший ли Майкл Джордан в истории? Иногда сложно быть объективным. Болельщику «Реала» сложно признать, что Месси лучший.
Нам повезло, что у нас есть он, но даже если убрать мои чувства как болельщика «Барсы», есть статистика, она не выдумана, и цифры показывают, что Месси лучший.
Во-первых, мне очень повезло, что я смог сыграть с ним и с этим поколением футболистов, и сделал это с командой, которая в моем сердце. Я очень горжусь совместной работой. По-прежнему верю, что «Барселона» во главе с Лео продолжит выигрывать титулы», — цитирует Пуйоля Goal.