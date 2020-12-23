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Грядут перемены: Семин может вернуться в «Локомотив» 

Газета.Ru 2 часа назад
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков могут покинуть свои должности еще до конца 2020 года. При этом пополнить новый менеджмент может Юрий Семин, который четыре раза становился главным тренером "железнодорожников".
21 декабря состоялось совещание РЖД, на котором решались важные вопросы, которые касались будущего московского «Локомотива». По информации «РБ-Спорт», в руководстве «железнодорожников» в скором времени могут произойти серьезные изменения: пост генерального директора клуба покинет Василий Кикнадзе, а Анатолий Мещеряков уйдет с должности председателя совета директоров, также совет покинет Андрей Бокарев. Сообщается, что это с большой долей вероятности случится еще до конца 2020 года.
При этом, по информации СМИ, в новый руководящий состав «Локомотива» может войти бывший главный тренер команды Юрий Семин, с которым отказались продлевать контракт по итогам сезона-2019/20, и это именно его сменил на этом посту нынешний тренер команды Марко Николич. Сам специалист на информацию о своем вероятном назначении отреагировал достаточно критично.

«Пока там Кикнадзе и Мещеряков, мы с «Локомотивом» несовместимы. Когда они покинут клуб, тогда и будем принимать решение. Сейчас рано о чем-то говорить. Я даже не знаю, о чем речь, со мной никто не связывался. Было бы интересно вернуться в клуб не как тренер, а в совет директоров? Я не знаю. Сейчас не о чем говорить. Как только Кикнадзе и Мещеряков уйдут, тогда и будем разговаривать», — цитирует Семина «РБ-Спорт».

Стоит отметить, что 73-летний специалист становился главным тренером «Локомотива» четыре раза, и трижды под его руководством «железнодорожники» выигрывали чемпионат России.
При этом сообщается, что Валерий Филатов останется в совете директоров клуба. А вот пост гендиректора клуба может занять Андрей Громов, известный по работе в «Химках» и «Рубине», а на пост главы совета директоров клуба претендует Юрий Нагорных. Однако по информации «Чемпионат.com», еще одним претендентом на место Кикнадзе может стать Николай Ларин, занимающий аналогичную должность в «Чертаново». Клуб выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и идет на 19-й строчке в турнирной таблице, проиграв 17 встреч из 27.
Главный тренер столичного клуба Марко Николич о перестановках в руководящих кругах уведомлен, скорее всего, сербский тренер, который был назначен на свой пост в мае этого года, останется работать в команде.
Однако известный спортивный комментатор Алексей Андронов заявил о весьма интересной информации: итальянский специалист Массимо Каррера, который 22 декабря был уволен из греческого АЕКа, может вернуться в Россию и возглавить «Локомотив». До этого он работал с другим столичным клубом — «Спартаком» — и впервые за долгое время привел красно-былых к чемпионству в Российской премьер-лиге.

«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов, говоря об увольнении Карреры.

В нынешнем сезоне после 19-ти туров в чемпионате России «Локомотив» идет на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов. Команда восемь раз выиграла, четырежды сыграла вничью и семь раз потерпела поражение. Также «железнодорожники» выступали на групповом этапе Лиги чемпионов, однако, как и в прошлом сезоне выйти из группы не смогли, заняв четвертую строчку.
Правда, по ходу турнира красно-зеленые несколько раз приятно удивили общественность, ожидавшую безоговорочного провала. Сначала они смогли свести к красивой ничьей матч в Австрии против местного «Зальцбурга» (2:2), затем дома едва не вырвали ничью с самой мюнхенской «Баварией» (1:2), пропустив решающий гол чуть более чем за десять минут до конца.
Дальше и вовсе были две ничьих с мадридским «Атлетико» (1:1, 0:0). Благодаря этому за два тура до финиша «Локо» даже мог претендовать и вовсе на второе место в группе, но не в последнюю очередь из-за кадровых сложностей ничего не смог противопоставить сопернику в решающем поединке с «Зальцбургом» (1:3) в Москве, а затем уступил и в Мюнхене «Баварии» (0:2), оставшись без евровесны.
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Футбол , Статьи , Валерий Филатов , Анатолий Мещеряков , Андрей Громов , Марко Николич , Василий Кикнадзе , Юрий Нагорных , Андрей Бокарев , Алексей Андронов , Юрий Семин , Николай Ларин , Спартак , Локомотив , РЖД , Чемпионат.com
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