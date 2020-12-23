21 декабря состоялось совещание РЖД , на котором решались важные вопросы, которые касались будущего московского «Локомотива». По информации «РБ-Спорт», в руководстве «железнодорожников» в скором времени могут произойти серьезные изменения: пост генерального директора клуба покинет Василий Кикнадзе, а Анатолий Мещеряков уйдет с должности председателя совета директоров, также совет покинет Андрей Бокарев . Сообщается, что это с большой долей вероятности случится еще до конца 2020 года.

При этом, по информации СМИ, в новый руководящий состав «Локомотива» может войти бывший главный тренер команды Юрий Семин, с которым отказались продлевать контракт по итогам сезона-2019/20, и это именно его сменил на этом посту нынешний тренер команды Марко Николич . Сам специалист на информацию о своем вероятном назначении отреагировал достаточно критично.

«Пока там Кикнадзе и Мещеряков, мы с «Локомотивом» несовместимы. Когда они покинут клуб, тогда и будем принимать решение. Сейчас рано о чем-то говорить. Я даже не знаю, о чем речь, со мной никто не связывался. Было бы интересно вернуться в клуб не как тренер, а в совет директоров? Я не знаю. Сейчас не о чем говорить. Как только Кикнадзе и Мещеряков уйдут, тогда и будем разговаривать», — цитирует Семина «РБ-Спорт».

Стоит отметить, что 73-летний специалист становился главным тренером «Локомотива» четыре раза, и трижды под его руководством «железнодорожники» выигрывали чемпионат России.

При этом сообщается, что Валерий Филатов останется в совете директоров клуба. А вот пост гендиректора клуба может занять Андрей Громов , известный по работе в «Химках» и «Рубине», а на пост главы совета директоров клуба претендует Юрий Нагорных . Однако по информации «Чемпионат.com», еще одним претендентом на место Кикнадзе может стать Николай Ларин , занимающий аналогичную должность в «Чертаново». Клуб выступает в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и идет на 19-й строчке в турнирной таблице, проиграв 17 встреч из 27.

Главный тренер столичного клуба Марко Николич о перестановках в руководящих кругах уведомлен, скорее всего, сербский тренер, который был назначен на свой пост в мае этого года, останется работать в команде.

Однако известный спортивный комментатор Алексей Андронов заявил о весьма интересной информации: итальянский специалист Массимо Каррера, который 22 декабря был уволен из греческого АЕКа, может вернуться в Россию и возглавить «Локомотив». До этого он работал с другим столичным клубом — «Спартаком» — и впервые за долгое время привел красно-былых к чемпионству в Российской премьер-лиге.

«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», — написал Андронов, говоря об увольнении Карреры.

В нынешнем сезоне после 19-ти туров в чемпионате России «Локомотив» идет на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе 28 баллов. Команда восемь раз выиграла, четырежды сыграла вничью и семь раз потерпела поражение. Также «железнодорожники» выступали на групповом этапе Лиги чемпионов, однако, как и в прошлом сезоне выйти из группы не смогли, заняв четвертую строчку.

Правда, по ходу турнира красно-зеленые несколько раз приятно удивили общественность, ожидавшую безоговорочного провала. Сначала они смогли свести к красивой ничьей матч в Австрии против местного «Зальцбурга» (2:2), затем дома едва не вырвали ничью с самой мюнхенской «Баварией» (1:2), пропустив решающий гол чуть более чем за десять минут до конца.

Дальше и вовсе были две ничьих с мадридским «Атлетико» (1:1, 0:0). Благодаря этому за два тура до финиша «Локо» даже мог претендовать и вовсе на второе место в группе, но не в последнюю очередь из-за кадровых сложностей ничего не смог противопоставить сопернику в решающем поединке с «Зальцбургом» (1:3) в Москве, а затем уступил и в Мюнхене «Баварии» (0:2), оставшись без евровесны.