Газзаев резко выступил против сокращения РПЛ 

"Я категорически против сокращения РПЛ. Если мы сделаем, условно, чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, то что это будет? Есть же рекомендации УЕФА, согласно которым рекомендовано иметь от 18 до 20 команд в главной лиге страны. Не просто так же они появились", — сказал Газзаев.