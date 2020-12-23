Газзаев резко выступил против сокращения РПЛ 

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против сокращения числа команд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает "Ъ".
По его мнению, в такой большой стране не может находиться менее 18 команд в высшем дивизионе.
"Я категорически против сокращения РПЛ. Если мы сделаем, условно, чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга, то что это будет? Есть же рекомендации УЕФА, согласно которым рекомендовано иметь от 18 до 20 команд в главной лиге страны. Не просто так же они появились", — сказал Газзаев.
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