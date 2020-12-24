Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ в декабре

В четверг, 24 декабря пресс-служба российской Премьер-лиги подвела итоги голосования по выбору лучшего футболиста в последнем месяце 2020 года.

Так, по мнению экспертов РПЛ и телеканала «Матч Премьер» им стал полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук . Болельщики, в свою очередь, считают, что приз заслужил форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Напомним, в минувшем месяце Кухарчук провел три матча, забил три гола и отдал один голевой пас. У Азмуна — три встречи, один гол и один ассист.