«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Кайседо 

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианский клуб готов выложить за эквадорского хавбека порядка €5 млн Стороны близки к заключению пятилетнего трудового договора. В 2020 году Кайседо провел четыре матча за свою национальную сборную, в которых сумел забить один мяч.