«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Кайседо 

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо. Об этом в своем Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, манкунианский клуб готов выложить за эквадорского хавбека порядка €5 млн Стороны близки к заключению пятилетнего трудового договора. В 2020 году Кайседо провел четыре матча за свою национальную сборную, в которых сумел забить один мяч.
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