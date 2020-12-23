Василий Кикнадзе уходит из «Локомотива»

По информации источника, гендиректор заявил о своем уходе в конце планового совещания в "Локомотиве", проходящего в режиме онлайн.

Стоит отметить, что человек, который займет пост генерального директора "железнодорожников", будет определен еще до конца 2020 года. Кикнадзе с 2013 года выходил в совет директоров, а в конце 2018 года был назначен на пост гендиректора.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор "Локомотива" раскритиковал Кикнадзе.