Аршавин назвал судейство в России скандальным 

«Мне кажется, оно было скандальным, — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч премьер». — Не только на поле, но и за его пределами. Не только в премьер-лиге, было еще решение по матчу «Чайки» в ФНЛ. Игр было много, все было концентрированным, негативный шлейф есть».