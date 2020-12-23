Матч-центр
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Матч-центр
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
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3 1
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16 декабря

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2 из 2
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Реал Мадрид
3 1
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Барселона
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Шальке-04
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Фрайбург Фрайбург
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Хоффенхайм
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Лестер Сити
Лестер Сити
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Арсенал
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Ростов
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Астон Вилла
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Шеффилд Юнайтед
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1 из 1
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2 0
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Унион
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Уэска Уэска
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

Аршавин назвал судейство в России скандальным 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Аршавин назвал судейство в России скандальным
Фото: РИА Новости
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что он думает о судействе в России. Далее Аршавин пояснил, что считает его скандальным.

«Мне кажется, оно было скандальным, — сказал Аршавин в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч премьер». — Не только на поле, но и за его пределами. Не только в премьер-лиге, было еще решение по матчу «Чайки» в ФНЛ. Игр было много, все было концентрированным, негативный шлейф есть».

39-летний Андрей Аршавин в составе «Зенита» трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.
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Футбол , Андрей Аршавин , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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