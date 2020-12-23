Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе в конце текущего года.
"Я ничем не удивлен. Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно. Возможно ли мое возвращение в "Локомотив"? Позовут — пойду, не позовут — не пойду", —цитирует Семина "Спорт день за днем".
Ранее СМИ сообщили, что Кикнадзе уже попрощался с сотрудниками клуба и покинет клуб до конца года.
В мае нынешнего года "Локомотив" не стал продлевать контракт с Семиным, на посту главного тренера его сменил серб Марко Николич.