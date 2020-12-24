В любом случае я жив, потому что до меня доходили слухи, что мне осталось жить месяц, но будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет, и это третий раз, когда оно поражает меня, и на этот раз это был сильный удар. Конечно, все наладится, и я буду еще более красивым. Мне неприятно на это смотреть, но это тоже пройдет.