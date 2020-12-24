Коваленко заключил предварительный контракт с «Аталантой»

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Полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко подписал предварительное соглашение с «Аталантой», сообщил в своем твиттере португальский журналист Бруну Андраде.

24-летний воспитанник «Шахтера» отказался продлевать с родным клубом контракт, истекающий летом следующего года. Таким образом, он достанется итальянской команде бесплатно.

В текущем сезоне Коваленко забил 4 гола в 11 матчах за «Шахтер». В его активе 29 матчей за сборную Украины.