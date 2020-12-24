Жена Карпина рассказала об отношениях между её матерью и мужем 

«Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до «Сначала маму, потом дочку», так что меня смех разбирал. Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет», — цитирует Дарью Карпину «Чемпионат».