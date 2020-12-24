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Роналду проведет рождественский отпуск в Дубае 

Sport24 56 минут назад
Роналду проведет рождественский отпуск в Дубае
Фото: РИА Новости
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду решил провести рождественские каникулы в Дубае, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, португалец не единственный игрок «Ювентуса», который покинет Турин и Италию на предстоящее Рождество, еще три или четыре футболиста бьянконери отправятся в теплые страны, где нет строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса.
По возвращении в Италию из-за границы с 21 декабря по 6 января игрокам придется оставаться в изоляции, тренироваться отдельно от команды и регулярно сдавать тесты на коронавирус.
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Футбол , Криштиану Роналду
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