Роналду проведет рождественский отпуск в Дубае 

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду решил провести рождественские каникулы в Дубае, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, португалец не единственный игрок «Ювентуса», который покинет Турин и Италию на предстоящее Рождество, еще три или четыре футболиста бьянконери отправятся в теплые страны, где нет строгих ограничений в связи с пандемией коронавируса.

По возвращении в Италию из-за границы с 21 декабря по 6 января игрокам придется оставаться в изоляции, тренироваться отдельно от команды и регулярно сдавать тесты на коронавирус.