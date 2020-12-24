Почеттино возглавит «ПСЖ» 

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В ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о перестановке на тренерском мостике. СМИ сообщили, что в среду вечером Томас Тухель узнал о своём увольнении по итогам встречи со спортивным директором клуба Леонардо.

Если не случится никакого невероятного поворота, «ПСЖ» возглавит Маурисио Почеттино. Кандидатуру аргентинского специалиста одобрил президент клуба Насер Аль-Хелаифи, пишет RMC Sport. Отмечается, что Почеттино всегда хотел тренировать парижский клуб.

Напомним, Маурисио Почеттино находится без работы вот уже тринадцать месяцев после своего увольнения из «Тоттенхэма».