Вице-спикер Госдумы назвал новогодним подарком уход Кикнадзе 

"В любом случае, господин Кикнадзе не запомнится нам какими-либо положительными моментами. Он запомнится исключительно с негативной точки зрения за позорную ситуацию с увольнением Юрия Павловича Семина. Это то, что болельщики простить не смогли и в чем, как мы видим, они оказались правы. При Семине команда играла лучше, чем сейчас, поэтому я думаю, что господину Кикнадзе нужно принести извинения всем болельщикам за свою деятельность, а также забрать с собой тренера Марко Николича. При всем к нему уважении, он не тренер для "Локомотива", он не дотягивает. "Локомотив" скатился при нем на восьмое место, и никакого просвета в игре. Давайте поменяем еще и тренера, и "Локомотив" заявит о себе весной вновь. Думаю, перемены в клубе еще будут", — добавил он.