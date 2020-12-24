Жена Карпина раскрыла секрет счастливого брака 

"Так как муж мудрее и взрослее, он иногда мне уступает. Не факт, что он бы делал то же самое в 30 лет. К тому же мы оба были в браке, прошли через развод. Мы знаем, чего хотели и не хотели друг от друга. Такой опыт помогает сгладить углы", — добавила Дарья.