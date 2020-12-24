Жена Карпина раскрыла секрет счастливого брака 

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, назвала главную причину счастливого брака.
"Конечно, все зависит от человека и его характера. В случае нашей пары разница в возрасте нам на руку. Валерий Георгиевич, как он говорит, с возрастом стал спокойнее, терпеливее, а это важно для семейной жизни. Он трепетный и заботливый отец, наглядеться не может на дочерей", — призналась Карпина в интервью "Чемпионату".
"Так как муж мудрее и взрослее, он иногда мне уступает. Не факт, что он бы делал то же самое в 30 лет. К тому же мы оба были в браке, прошли через развод. Мы знаем, чего хотели и не хотели друг от друга. Такой опыт помогает сгладить углы", — добавила Дарья.
Пара состоит в браке с июня 2017 года и воспитывает двух дочерей.
Валерий Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года. В Российской премьер-лиге (РПЛ) клуб занимает пятое место в турнирной таблице.